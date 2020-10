Nächste Unterstützungen:

12.960

12.891-12.929

12.837-12.856

Nächste Widerstände:

13.066/13.072

13.152

13.277

Kritische Chartmarken wurden nicht verletzt. Der Index versucht sich nach dem am Vortag gesehenen Pullback an die gebrochene Abwärtstrendlinie zu stabilisieren. Die auf Basis des Tagescharts geformte Spinning-Top-Kerze signalisiert ein kurzfristiges Patt zwischen Bullen und Bären auf dem aktuellen Kursniveau. Die Wahrscheinlichkeit für eine Ausdehnung des Rücksetzers vom Wochenhoch bei 13.152 Punkten ist jedoch hoch, solange der Widerstand bei 13.066/13.072 Punkten nicht dynamisch überwunden wird. Ein Rutsch unter 12.960 Punkte würde ein entsprechendes Signal mit potenziellen Zielen bei 12.891-12.929 Punkten und 12.837-12.856 Punkten liefern. Erst mit einer nachhaltigen Verletzung der letztgenannten Zone würde der übergeordnete Aufwärtstrend in seinem Bestand gefährdet. Mögliche nächste Ziele und Supportbereiche lauten dann 12.774/12.780 Punkte, 12.671/12.690 Punkte und 12.540 Punkte. Oberhalb der aktuellen Hürde bei 13.066/13.072 Punkten würde die kurzfristig kritische Marke von 13.152 Punkten in den Fokus rücken. Deren Überwindung per Stundenschluss würde weitere Kursavancen in Richtung 13.277 Punkte und 13.339 Punkte wahrscheinlich machen.