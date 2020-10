Nächste Unterstützungen:

12.600/12.618

12.540

12.469

Nächste Widerstände:

12.730

12.778

12.837-12.975

Das technische Bild hat sich durch das gestrige Kursgeschehen eingetrübt. Weitere Abgaben in Richtung 12.540 Punkte, 12.469 Punkte, 12.342 Punkte und eventuell 12.158-12.254 Punkte sollten eingeplant werden, solange der breite Widerstandsbereich bei 12.837-12.975 Punkten nicht per Tagesschluss überschritten wird. Ganz kurzfristig erscheint eine Erholung in Richtung der genannten Zone mit Blick auf die überverkauften technischen Indikatoren gut vorstellbar. Potenzielle Zwischenhürden lassen sich bei 12.730 Punkten und 12.778 Punkten ausmachen.