Die Daimler-Aktie (WKN: 710000) hatte im März 2015 ein 17-Jahres-Hoch bei 96,07 EUR markiert und befindet sich hiervon ausgehend in einem langfristigen Abwärtstrend. Die letzte mittelfristige Abwärtswelle ließ die Notierung vom am 4. November vergangenen Jahres bei 54,50 EUR gesehenen Rallyhoch bis auf ein Mitte März erreichtes 11-Jahres-Tief bei 21,02 EUR einbrechen. Seither befindet sich der Wert auf Erholungskurs. Er konnte dabei alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien signifikant überwinden. Nach einem mehrtägigen dreiwelligen Rücksetzer an die Marke von 45,88 EUR meldeten sich am Freitag die Bullen zurück. Befeuert von der Veröffentlichung der Eckdaten zum 3. Geschäftsquartal, haussierte das Papier intraday auf ein 9-Monats-Hoch bei 49,70 EUR. Per Tagesschluss (49,40 EUR) bleibt es allerdings noch knapp unterhalb des letzten Verlaufshochs bei 49,48 EUR. Die kurz- und mittelfristige technische Ausgangslage bleibt bullish, solange der Support bei 45,88 EUR nicht unterschritten wird. Idealerweise sollte bereits der Bereich 46,79/47,39 EUR im Falle eines Rücksetzers als Unterstützung fungieren. Potenzielle nächste Ziele lauten 50,47/50,86 EUR und 51,69/51,72 EUR. Darüber würden das Hoch vom vergangenen November bei 54,50 EUR sowie die Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch bei derzeit 57,89 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Deren nachhaltige Überwindung würde das langfristige Chartbild aufhellen. Unterhalb von 45,88 EUR wäre hingegen zunächst eine Ausdehnung der Korrekturphase mit möglichen Zielen bei 45,00/45,53 EUR, 43,09 EUR und 40,55-41,77 EUR zu favorisieren. Deutlicher eintrüben würde sich das mittelfristige Chartbild erst mit einem nachhaltigen Rutsch unter 37,40/38,20 EUR.