Nächste Unterstützungen:

12.837/12.850

12.720

12.600/12.618

Nächste Widerstände:

12.928-12.975

13.066

13.152

Bislang kann die gesehene Erholung noch als bloßer Pullback an die kurzfristig kritische Widerstandszone gewertet werden, die sich bis 12.975 Punkte erstreckt und nach oben hin durch die Oberkante der Abwärtslücke vom Donnerstag begrenzt wird. Sie resultiert neben der Kurslücke auch aus der 50-Tage-Linie sowie der gebrochenen Aufwärtstrendlinie vom September-Tief. Es bedarf eines signifikanten Tagesschlusses oberhalb von 12.975 Punkten, um das angeschlagene Chartbild zu neutralisieren. Unmittelbar bullish würde es erst wieder oberhalb von 13.152 Punkten. In diesem Fall würde ein erneuter zeitnaher Vorstoß in Richtung 13.339 Punkte und 13.460/13.501 Punkte möglich. Unterhalb von 12.975 Punkten (Tagesschlusskursbasis) bleibt hingegen die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung vom Reaktionshoch bei 13.152 Punkten erhöht. Eine entsprechende Bestätigung des bearishen Bias läge in einem Rutsch unter das Verlaufstief bei 12.600 Punkten. Potenzielle Ziele lauten dann 12.540 Punkte, 12.469 Punkte, 12.342 Punkte und 12.157-12.254 Punkte.