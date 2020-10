Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenstart die negativen Vorzeichen. Als Belastungsfaktoren wirkten die Unsicherheiten mit Blick auf den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie auf das Gezerre um das große Konjunkturpaket in den USA. Ferner hielten sich die Anleger angesichts der nahenden US-Präsidentschaftswahl mit Neuengagements zurück. Der DAX verabschiedete sich mit einem Minus von 0,42 Prozent bei 12.855 Punkten aus dem Handel. Der TecDAX verlor 0,29 Prozent auf 3.152 Punkte. Gegen den Trend verbesserte sich der MDAX der mittelgroßen Werte um 0,18 Prozent auf 27.815 Zähler. In den drei genannten Indizes gab es 40 Gewinner und 55 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 51 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 48,6 Millionen Aktien (Vortag: 76,6) im Wert von 2,20 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 2,78). Stark gesucht waren der Bankensektor sowie Transportwerte und Versicherungstitel. Schwächste Sektoren waren Bau, Software und Chemie. Die Aktie der Deutschen Bank haussierte an der DAX-Spitze um 1,72 Prozent. Continental und Munich Re folgten mit Aufschlägen von 1,33 und 1,05 Prozent. Das Schlusslicht bildete Delivery Hero mit einem Abschlag von 2,70 Prozent. Fresenius SE und Daimler notierten 2,38 respektive 1,34 Prozent schwächer.

An der Wall Street sackte der Dow Jones Industrial um 1,43 Prozent auf 28.195 Punkte ab. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verlor 1,83 Prozent auf 11.634 Zähler. 70 Prozent der Werte an der NYSE endeten im Minus. Das Abwärtsvolumen lag bei 71 Prozent. 86 neuen 52-Wochen-Hochs standen 21 Tiefs gegenüber. Alle Sektorenindizes verbuchten deutliche Verluste. Am schwächsten präsentierten sich Energiewerte und Technologietitel.

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index gegen Ende des New Yorker Handels 0,31 Prozent schwächer bei 93,43 Punkten. Der Euro wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD kletterte um 0,46 Prozent auf 1,1768 USD. Ebenfalls gesucht war der Franken, während Yen und Austral-Dollar deutliche Schwäche aufwiesen.

Der S&P GSCI Rohstoffindex gab um 0,13 Prozent auf 362,13 Punkte nach. Der Preis für Brent-Öl sank um 1,12 Prozent auf 42,45 USD. US-Erdgas stieg um 2,63 Prozent auf 2,85 USD. Comex-Kupfer gewann 0,34 Prozent auf 3,08 USD hinzu. Gold handelte 0,08 Prozent schwächer bei 1.905 USD (1.616 EUR). Silber notierte nahezu unverändert bei 24,41 USD.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,62 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen endete nach einem impulslosen Handel ebenfalls unverändert bei minus 0,63 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,01 Prozent schwächer bei 176,11 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes kletterte um zwei Basispunkte auf 0,78 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,34 Prozent tiefer bei 175,10 Punkten.

Heute stehen von der Makroseite die Daten zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen in den USA im Fokus. Unternehmensseitig richtet sich der Blick auf Geschäftszahlen unter anderem von UBS, Sartorius, Procter & Gamble und Netflix (nach US-Börsenschluss).