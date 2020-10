Nächste Unterstützungen:

12.820-12.838

12.775

12.715/12.720

Nächste Widerstände:

12.926

12.975/13.029

13.066

Mit dem Tagesschluss bei 12.855 Punkten scheiterte der Index mit dem Versuch, die kritische bis 12.975 Punkte reichende Hürde nachhaltig zu überwinden. Eine Einordnung der jüngsten Erholungsrally als bloßer Pullback an die Abwärtslücke vom Donnerstag sowie an die gebrochene kurzfristige Aufwärtstrendlinie bleibt daher möglich. Bestätigende Signale für eine erneute Machtübernahme durch die Bären wären in einem Stundenschluss unterhalb des aktuellen Supports bei 12.820-12.838 Punkten sowie in einem Rutsch unter 12.775 Punkte zu sehen. Potenzielle nächste Ziele lauten dann 12.715/12.720 Punkte und 12.600/12.618 Punkte. Darunter würde der korrektive Abwärtstrend vom Hoch bei 13.152 Punkten bestätigt mit möglichen Zielen bei 12.540 Punkten, 12.469 Punkten, 12.342 Punkten und 12.157-12.254 Punkten. Die nächsten Widerstände lauern aktuell bei 12.926 Punkten und 12.975/13.029 Punkten. Unmittelbar bullish würde es erst wieder oberhalb von 13.152 Punkten. In diesem Fall würde ein zeitnaher Vorstoß in Richtung 13.339 Punkte und 13.460/13.501 Punkte möglich.