Das Währungspaar USD/JPY weist einen intakten langfristigen Abwärtstrend auf. Im März war es bis auf ein Mehrjahrestief bei 101,20 JPY abgerutscht. Die dort gestartete steile Erholungsrally hatte die Notierung innerhalb weniger Handelstage bis fast an das letzte Verlaufshoch vom Februar (112,22 JPY) zurückgeführt. Seit Ende März etablierte der Kurs einen mittelfristigen Abwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Nach einer Zwischenerholung bis auf 106,11 JPY droht derzeit die Wiederaufnahme des bearishen Trends. Solange der Widerstand bei aktuell 105,70-105,84 JPY nicht überwunden wird, befinden sich die Bären kurzfristig im Vorteil. Ein Rutsch unter den nächsten Support bei 104,94-105,04 JPY würde dieses Szenario bestätigen. Eine dynamische Abwärtswelle in Richtung zunächst 104,00 JPY und 103,20/103,43 JPY wäre in diesem Fall zu favorisieren. Mittelfristig droht ein Wiedersehen mit dem März-Tief bei 101,20 JPY. Gelänge zuvor ein Break über die Widerstandszone bei 106,11-106,40 JPY, könnte sich die jüngste Erholung in Richtung 107,05/107,31 JPY ausdehnen. Erst darüber käme es zu einer signifikanten Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes.