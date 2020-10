Am deutschen Aktienmarkt dominierten zur Wochenmitte die roten Vorzeichen das Kursgeschehen. Händler verwiesen zur Begründung auf weiter gestiegene Corona-Infektionszahlen und die Unsicherheit mit Blick auf die am 3. November anstehende Wahl des nächsten US-Präsidenten. Der DAX gab um 1,40 Prozent auf 12.558 Punkte nach. MDAX und TecDAX verloren 1,90 und 1,51 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 14 Gewinner und 84 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 96 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 62,6 Millionen Aktien (Vortag: 61,5) im Wert von 2,87 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 2,76). Alle Sektoren standen unter Druck. Am schwächsten präsentierten sich Bauwerte, Medientitel und Einzelhandelswerte. Merck stieg an der DAX-Spitze ohne Nachrichten um 0,36 Prozent. Delivery Hero büßte am anderen Indexende 3,98 Prozent ein.

An der Wall Street verlor der Dow zur Schlussglocke 0,34 Prozent auf 28.211 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,10 Prozent auf 11.665 Zähler nach. 64 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Minus. Das Abwärtsvolumen lag bei 59 Prozent. Es gab 62 neue 52-Wochen-Hochs und 26 Tiefs. Alle Sektoren bis auf Kommunikationsdienstleister und nicht-zyklischer Konsum sahen Abschläge. Am schwächsten tendierten Energieaktien und Industriewerte.

Am Devisenmarkt litt der US-Dollar unter der Aussicht auf eine mögliche Verständigung auf ein Konjunkturpaket noch vor der Wahl zum US-Präsidenten. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,46 Prozent schwächer auf einem 7-Wochen-Tief bei 92,61 Punkten. EUR/USD legte um 0,36 Prozent auf ein 5-Wochen-Hoch bei 1,1863 USD zu. Stark gesucht war das Pfund Sterling nach gesunkenen Risiken für einen ungeordneten Brexit. Bitcoin haussierte um 7,31 Prozent auf 12.783 USD und markierte damit den höchsten Stand seit Juli 2019. Beflügelnd für die Kryptowährung wirkte, dass der Zahlungsdienstleister Paypal ab Januar kommenden Jahres die Bezahlung mit Bitcoin ermöglichen wird.

Der S&P GSCI Rohstoffindex sank um 1,28 Prozent auf 360,10 Punkte. Brent-Öl verbilligte sich nach den wöchentlichen Lagerbestandsdaten aus den USA um 3,31 Prozent auf 41,73 USD. Die US-Sorte WTI verlor 3,98 Prozent auf 40,04 USD. Der Preis für US-Erdgas sprang um 2,45 Prozent nach oben auf 3,34 USD. Comex-Kupfer legte um 1,49 Prozent auf 3,20 USD zu und markierte damit ein neues 2-Jahres-Hoch. Gold notierte 0,61 Prozent fester bei 1.927 USD (1.623 EUR). Silber und Platin verbuchten Zugewinne von 0,62 und 1,62 Prozent.

Am Rentenmarkt profitierten die Anleiherenditen von Entspannungssignalen bei den Verhandlungen um den Brexit sowie um das US-Konjunkturpaket. Die Umlaufrendite stieg um vier Basispunkte auf minus 0,59 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen endete einen Basispunkt höher bei ebenfalls minus 0,59 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,07 Prozent tiefer bei 175,56 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes kletterte um zwei Basispunkte auf 0,83 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front schwächer. Belastend wirkte die Meldung, dass Russland und der Iran versucht haben, Einfluss auf die US-Präsidentschaftswahl zu nehmen. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,89 Prozent tiefer bei 175,43 Punkten.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die US-Daten zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe sowie zum Verkauf bestehender Häuser. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Unilever, Coca-Cola, AT&T und Intel (nach US-Börsenschluss). Bereits gestern nach US-Börsenschluss präsentierte Tesla seine Zahlen zum dritten Quartal, die die Markterwartungen übertrafen. Zudem bestätigte der Konzern das Ziel von 500.000 Auslieferungen im laufenden Jahr. Im nachbörslichen US-Handel legte die Aktie des Elektroautobauers um rund 3,3 Prozent zu. Der Autozulieferer Continental berichtete gestern Abend über seinen Geschäftsverlauf. Nachbörslich verlor die Aktie in Reaktion hierauf rund 0,5 Prozent.