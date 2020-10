Nächste Unterstützungen:

12.540

12.436-12.477

12.313-12.342

Nächste Widerstände:

12.605

12.673/12.681

12.725

Der korrektive kurzfristige Abwärtstrend vom Hoch bei 13.152 Punkten wurde mit dem gestrigen Kursrutsch bestätigt. Übergeordnet bleibt der DAX in einer mehrwöchigen Seitwärtsspanne eingebunden. Nächster Support befindet sich bei 12.540 Punkten. Darunter würden nächste potenzielle Ziele bei 12.436-12.477 Punkten, 12.313-12.342 Punkten und 12.148-12.254 Punkten in den Fokus rücken. Nächste Widerstände lauten 12.605 Punkte und 12.673/12.681 Punkte. Darüber würde eine deutlichere Erholung in Richtung 12.725 Punkte und 12.810-12.850 Punkte möglich. Erst mit einem Anstieg über die Widerstandszone bei aktuell 12.949-13.029 Punkten käme es zu einer signifikanten Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes.