Nächste Unterstützungen:

12.459

12.313-12.345

12.143-12.254

Nächste Widerstände:

12.583-12.606

12.681-12.696

12.725

Solange der Support bei 12.459 Punkten nicht unterschritten wird, besteht für heute eine gute Chance auf eine Ausdehnung der gestrigen Erholung vom Tief. Ein Anstieg über die Widerstandszone bei 12.583-12.606 Punkten per Stundenschluss würde Kursavancen in Richtung 12.681-12.696 Punkte, 12.725 Punkte und eventuell 12.768-12.867 Punkte ermöglichen. Erst mit einem Anstieg über die Abwärtstrendlinie bei derzeit 12.918 Punkten und anschließend das Reaktionshoch bei 13.029 Punkten entstünden prozyklische Indizien für ein Ende des übergeordneten Abwärtstrends vom September-Hoch bei 13.460 Punkten. Ein Rutsch unter 12.459 Punkte würde hingegen einen zeitnahen erneuten Test der Supportzone bei 12.313-12.345 Punkten wahrscheinlich machen. Darunter würde schließlich die wichtige Unterstützungsregion bei derzeit 12.143-12.254 Punkten in den Fokus rücken, deren nachhaltige Unterschreitung eine mittelfristige Top-Bildung komplettieren würde.