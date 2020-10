Die Aktie des im Jahr 2019 an die Börse gegangenen US-Nahrungsmittelproduzenten Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) hatte ausgehend vom im Juli 2019 markierten Rekordhoch bei 239,71 USD einen Kursabschwung durchlaufen, der sie bis auf ein im März erreichtes Korrekturtief bei 48,18 USD absacken ließ. Seither weist der Trend aufwärts. Im Rahmen der zweiten mittelfristigen Aufwärtswelle konnte die Notierung bis auf 197,50 USD vorstoßen, bevor eine am 8. Oktober geformte Doji-Kerze im Tageschart einen Rücksetzer einleitete. Aktuell versucht sich der Wert an einer wichtigen Unterstützungszone bei 167,16/168,11 USD zu stabilisieren, die sich aus dem im Juni gesehenen Zwischenhoch sowie dem 38,2%-Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtswelle ableiten lässt. Gelänge von hier aus ein dynamischer Anstieg über die nächste Widerstandszone bei 178,70-181,10 USD per Tagesschluss, entstünde ein erstes Indiz für eine Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends. Bestätigt würde das bullishe Szenario oberhalb von 197,50 USD. Auf Sicht mehrerer Wochen würde im Erfolgsfall ein Vorstoß in Richtung 223,00-239,71 USD möglich. Im Falle eines Rutsches unter den aktuellen Support wäre hingegen zunächst eine Ausdehnung der Abwärtskorrektur in Richtung 162,50 USD, 159,03 USD und derzeit 153,63 USD (steigende 50-Tage-Linie) einzuplanen. Erst mit einer nachhaltigen Verletzung der Supportzone bei 141,40-149,94 USD käme es zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes und es müsste mit einem ernsthaften Test der kritischen Unterstützungszone bei aktuell 120,32-123,78 USD gerechnet werden. Das Unternehmen wird am 2. November die Quartalszahlen veröffentlichen.