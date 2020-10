Die Aktie des IT-Dienstleisters Bechtle (WKN: 515870) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Im Zuge der Corona-Krise war sie ausgehend vom im Februar verzeichneten Rekordhoch bei 149,00 EUR bis auf ein im März gesehenes Tief bei 79,35 EUR abgestürzt. Die seither laufende Rally beförderte den Wert bis auf ein am 14. Oktober markiertes neues Allzeithoch bei 181,80 EUR. Die dort im Tageschart geformte Engulfing-Umkehrkerze leitete zuletzt eine dynamische Korrekturphase ein, die das Papier in der Spitze um knapp 20 Prozent absacken ließ. Im gestrigen Handel rutschte es auf ein 4-Monats-Tief und formte auf der steigenden 200-Tage-Linie eine bullish zu wertende und von hohen Umsätzen begleitete Doji-Kerze. Die markttechnischen Indikatoren wie beispielsweise der RSI notieren im überverkauften Terrain. Es besteht somit eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Stabilisierung oder technische Erholungsbewegung. Bestätigt würde dieses Szenario mit einem Anstieg über die nächste Widerstandsregion bei 153,00/154,37 EUR per Tagesschluss. Potenzielle Erholungsziele lauten dann 159,61 EUR und 163,85/163,90 EUR. Zur deutlicheren Aufhellung des technischen Bildes bedürfte es eines Anstiegs über die darüber befindliche kritische Widerstandszone bei 168,09-169,70 EUR. Im Erfolgsfall wäre dann ein Wiedersehen mit dem Allzeithoch zu favorisieren. Verletzt die Aktie hingegen das gestrige Tief bei 145,90 EUR, wäre eine unmittelbare Ausdehnung des Abverkaufs bis auf zunächst 139,90-143,10 EUR einzuplanen. Die nachhaltige Unterschreitung dieser Zone würde zu einer signifikanten Eintrübung auch des übergeordneten Chartbildes führen und könnte weitere schnelle Abgaben in Richtung 126,10/130,57 EUR und 118,49/119,70 EUR nach sich ziehen.