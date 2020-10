Der deutsche Aktienmarkt stand am Dienstag weiter unter Druck. Als Belastungsfaktor fungierte die Befürchtung neuer Lockdowns aufgrund der deutlich steigenden Corona-Infektionszahlen. Der DAX verlor 0,93 Prozent auf 12.064 Punkte und markierte damit ein 4-Monats-Tief. MDAX und TecDAX verloren 0,37 und 0,19 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 32 Gewinner und 64 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 87 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 87,4 Millionen Aktien (Vortag: 81,6) im Wert von 4,46 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 2,97). Mit Blick auf die Sektorenperformance konnten sich Einzelhandelswerte, Versorger und Pharma & HealthCare gegen den Negativtrend stemmen. Die deutlichsten Verluste auf Sektorenebene waren bei Bauwerten, Technologietiteln und Automobilwerten zu beobachten. Delivery Hero sprang vor den heutigen Quartalszahlen an der DAX-Spitze um 3,37 Prozent nach oben. Merck KGaA und RWE verbesserten sich dahinter um 3,32 und 2,15 Prozent. Die rote Laterne im Leitindex hielt MTU mit einem Abschlag von 3,51 Prozent. Continental und Infineon verloren 3,06 und 2,93 Prozent.

An der Wall Street büßte der Dow Jones Industrial 0,80 Prozent auf 27.463 Punkte ein. Der technologielastige Nasdaq 100 konnte hingegen um 0,82 Prozent auf 11.599 Zähler zulegen. 66 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Minus. Das Abwärtsvolumen lag bei 69 Prozent. Es gab 31 neue 52-Wochen-Hochs und 34 Tiefs. Einzige Sektoren im grünen Bereich waren Kommunikationsdienstleister und Technologie. Auf der Negativseite ragten Industriewerte und Finanztitel hervor. Neben einer Reihe von Quartalszahlen sorgte vor allem die Meldung für Aufmerksamkeit, dass der Chiphersteller AMD den Konkurrenten Xilinx für 35 Milliarden EUR übernehmen will. Die Aktie des Baumaschinenherstellers Caterpillar sackte nach Quartalszahlen um 3,24 Prozent ab. Umsatz und Gewinn des Konzerns waren im Berichtszeitraum pandemiebedingt eingebrochen. Auch die Aktien der Pharmakonzerne Merck & Co, Pfizer und Eli Lilly standen nach der Veröffentlichung ihrer Zahlenwerke unter Druck.

Am Devisenmarkt wertete der US-Dollar gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,15 Prozent tiefer bei 92,93 Punkten. EUR/USD handelte unverändert bei 1,1808 USD. Stark gesucht war der als sicherer Hafen geltende Yen.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise kletterte um 1,17 Prozent auf 357,25 Punkte. Brent-Öl stieg um 0,67 Prozent auf 40,73 USD. Comex-Kupfer notierte 0,08 Prozent tiefer bei 3,09 USD. Gold handelte 0,17 Prozent höher bei 1.909 USD (1.617 EUR). Silber gewann 0,23 Prozent hinzu auf 24,48 USD.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite um einen Basispunkt auf minus 0,59 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel bis zum Abend um vier Basispunkte auf minus 0,62 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,35 Prozent fester bei 176,04 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes gab um zwei Basispunkte auf 0,79 Prozent nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,13 Prozent tiefer bei 175,65 Punkten.

Heute stehen keine marktbewegenden Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Unternehmensseitig richtet sich der Blick auf Geschäftszahlen unter anderem von der Deutschen Bank, BASF, Delivery Hero, Beiersdorf, Deutsche Börse, General Electric, Boeing, Peugeot und Fiat Chrysler.