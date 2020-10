Der deutsche Aktienmarkt setzte zur Wochenmitte seinen Ausverkauf beschleunigt und bei hohem Handelsvolumen fort. Für schlechte Stimmung sorgte die Aussicht auf einen von Bund und Ländern avisierten teilweisen Lockdown ab dem kommenden Montag. Der DAX sackte um 4,17 Prozent auf 11.561 Punkte ab. MDAX und TecDAX verloren 2,70 und 2,92 Prozent. In den drei Indizes gab es 95 Verlierer und lediglich drei Gewinner. Das Abwärtsvolumen lag bei 96 Prozent. Im DAX wechselten 137,2 Millionen Aktien (Vortag: 87,4) im Wert von 6,12 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,17) den Besitzer. Alle Sektoren mussten Federn lassen. Am schwächsten präsentierten sich Technologiewerte und Automobiltitel. Delivery Hero widersetzte sich als einziger DAX-Wert dem Negativtrend und rückte nach erfreulichen Quartalszahlen um 0,90 Prozent vor. Die rote Laterne hielt nachrichtenlos Infineon mit einem Abschlag von 7,61 Prozent. Covestro und BASF büßten 6,76 und 6,73 Prozent ein.

An der Wall Street endete der Dow 3,43 Prozent schwächer bei 26.520 Punkten. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es um 3,93 Prozent abwärts auf 11.143 Zähler. 90 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen lag bei 88 Prozent. 14 neuen 52-Wochen-Hochs standen 98 Tiefs gegenüber. Alle Sektorenindizes sackten deutlich ab. Am schwächsten tendierten Technologiewerte und Energieaktien.

Am Devisenmarkt waren sichere Häfen stark gesucht. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,31 Prozent fester bei 93,43 Punkten. Auch Yen und Franken standen in der Anlegergunst weit vorne. Am schwächsten unter den Hauptwährungen präsentierten sich die Rohstoffdevisen Austral-Dollar und Kanada-Dollar. EUR/USD sank um 0,40 Prozent auf 1,1748 USD.

Der S&P GSCI Rohstoffindex fiel um 3,00 Prozent auf 346,55 Punkte. Brent-Öl verbilligte sich um 5,17 Prozent auf 39,07 USD. Die US-Sorte WTI gab nach den wöchentlichen Lagerbestandsdaten um 5,61 Prozent auf 37,35 USD nach. Gold büßte 1,83 Prozent auf ein Monatstief bei 1.877 USD (1.598 EUR) ein und verletzte damit die in den vergangenen Wochen wiederholt getestete 100-Tage-Linie.

Am Rentenmarkt sackte die Umlaufrendite um fünf Basispunkte auf minus 0,64 Prozent ab. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen notierte am Abend einen Basispunkt tiefer bei minus 0,63 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss nach zwischenzeitlich deutlicheren Zugewinnen noch 0,03 Prozent höher bei 176,10 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes verharrte bei 0,79 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh belastet von den schwachen Vorgaben von der Wall Street auf breiter Front abwärts. Der MSCI Asia Pacific Index fiel um 0,36 Prozent auf 174,44 Punkte. Die Aktie von Samsung Electronics notierte nach Quartalszahlen rund 2,4 Prozent schwächer, während Sony-Papiere nach der Vorlage des Zahlenwerks um rund 6,0 Prozent zulegen konnten. Die Bank of Japan ließ wie allgemein erwartet ihre Geldpolitik unverändert. Jedoch senkte die Notenbank ihre Wachstumsprognose für das laufende Fiskaljahr.

Heute richtet sich der Fokus auf die Sitzung der EZB. Experten erwarten keine Veränderung der Geldpolitik. Von der Makroseite sind daneben vor allem die US-Daten zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe sowie zum BIP im dritten Quartal relevant. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von FMC, Fresenius SE und Volkswagen. Nach US-Börsenschluss öffnen die Tech-Giganten Apple, Alphabet, Amazon und Facebook ihre Bücher.