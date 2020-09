Die Aktie des Elektroautobauers Tesla (WKN: A1CX3T) bewegt sich in allen Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Der laufende mittelfristige Kursschub startete nach der Ausbildung des Corona-Crash-Tiefs bei 70,10 USD im März und bescherte dem Anteilsschein hiervon ausgehend bereits ein Kursplus von in der Spitze 613 Prozent. Nach der gestrigen Umsetzung eines Aktiensplits blieben die Bullen am Ruder und trieben die Notierung dynamisch über das Vorwochenhoch auf eine neue Rekordmarke bei intraday 500,14 USD. Kurzfristig ist die Wahrscheinlichkeit für eine Verschnaufpause oder eine deutlichere Korrektur mit Blick auf die überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren erhöht. Rücksetzer in Richtung der nächsten Unterstützung bei 460-464 USD gefährden den laufenden Aufwärtsimpuls nicht. Darunter wäre ein Test der kurzfristig kritischen Supportzone bei 425,80-437,30 USD zu erwarten. Deren nachhaltige Unterschreitung per Tagesschluss würde ein Korrekturszenario aktivieren und Abgaben in Richtung 385,50-400,00 USD und eventuell 359,00 USD ermöglichen. Erst unterhalb der letztgenannten Marke käme es zu einer leichten Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes. Oberhalb der Marke von 500,00 USD (Tagesschlusskursbasis) befinden sich potenzielle nächste Ausdehnungsziele bei 531 USD und 551 USD.