Zum Wochenstart überwogen am deutschen Aktienmarkt bei dünner Nachrichtenlage die negativen Vorzeichen. Nachdem im frühen Geschäft noch besser als erwartete Konjunkturdaten aus China gestützt hatten, wirkte am Nachmittag eine schwächelnde Wall Street als Belastungsfaktor. Der DAX verabschiedete sich mit einem Minus von 0,67 Prozent bei 12.945 Punkten aus dem Handel. Der MDAX der mittelgroßen Werte verlor 0,26 Prozent auf 27.453 Punkte. Der TecDAX notierte hingegen behauptet bei 3.110 Zählern. In den drei genannten Indizes gab es 46 Gewinner und 51 Verlierer. Das Abwärtsvolumen dominierte mit 75 Prozent. Im DAX wechselten 59,6 Millionen Aktien (Vortag: 63,8) im Wert von 2,97 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 2,47) den Besitzer. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Pharma & HealthCare und Versorger gesucht. Am schwächsten präsentierten sich Banken, Bauwerte und Versicherungen. Heidelbergcement verbesserte sich als stärkster DAX-Wert um 1,14 Prozent. Bayer und RWE legten dahinter um 0,92 respektive 0,90 Prozent zu. Die rote Laterne im Leitindex hielt ohne Nachrichten Deutsche Bank mit einem Minus von 3,07 Prozent. Allianz und Siemens fielen um 2,26 und 2,16 Prozent.

An der Wall Street büßte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,78 Prozent auf 28.430 Punkte ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es hingegen um 0,95 Prozent nach oben auf ein neues Rekordhoch bei 12.111 Zählern. Für gute Stimmung im Tech-Sektor sorgten Aktiensplits bei den Anlegerlieblingen Apple (+3,39%) und Tesla (+12,56%), die beide neue Rekordhochs markierten. 68 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Minus. Das Abwärtsvolumen betrug 70 Prozent. 77 neuen 52-Wochen-Hochs standen zehn Tiefs gegenüber.

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index gegen Ende des New Yorker Handels 0,14 Prozent schwächer auf einem 2-Jahres-Tief bei 92,17 Punkten. Der Euro zeigte deutliche Stärke. EUR/USD kletterte um 0,26 Prozent auf 1,1936 USD. Der Yen stand derweil deutlich unter Druck.

Der S&P GSCI Rohstoffindex verlor 0,48 Prozent auf 358,21 Punkte. Brent-Öl handelte 0,09 Prozent tiefer bei 45,05 USD. Der Preis für US-Erdgas sank um 1,09 Prozent auf 2,63 USD. Comex-Kupfer verteuerte sich um 1,08 Prozent auf 3,05 USD. Gold notierte kaum verändert bei 1.976 USD (1.650 EUR). Silber haussierte um 2,45 Prozent auf 28,47 USD.

Am Rentenmarkt notierte die Umlaufrendite einen Basispunkt höher bei minus 0,40 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen endete ebenfalls einen Basispunkt höher bei minus 0,40 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,10 Prozent tiefer bei 175,47 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes gab um zwei Basispunkte auf 0,72 Prozent nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh nach einem besser als erwartet ausgefallenen Caixin-PMI für das verarbeitende Gewerbe in China uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index pendelte um die Nulllinie und notierte zuletzt 0,27 Prozent höher bei 173,22 Punkten.

Heute stehen von der Makroseite die Industrie-Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und den USA im Fokus. Unternehmensseitig richtet sich der Blick auf Freenet. Das Unternehmen meldete gestern nach Börsenschluss ein Aktienrückkaufprogramm, welches einen Umfang von rund 100 Millionen EUR haben soll. In den USA übertraf Zoom Video Communications gestern nach Börsenschluss die Markterwartungen bei den Quartalszahlen deutlich. Die Aktie des Corona-Gewinners haussierte im nachbörslichen Geschäft um rund 23 Prozent auf ein neues Rekordhoch.