Diese Analyse wurde am 01.09.2020 um 08:28 Uhr erstellt.

Der DAX startete gestern freundlich in den Tag und übersprang dabei den nächsten Widerstandsbereich bei 13.101 Punkten. Bereits am Vormittag ging den Bullen jedoch die Puste aus. Ausgehend vom Tageshoch bei 13.148 Punkten, rutschte der Index bis auf ein in der letzten Handelsstunde verzeichnetes 5-Tages-Tief bei 12.924 Punkten.