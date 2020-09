Die jüngst in den DAX aufgestiegene Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero SE (WKN: A2E4K4) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Seit dem Erreichen eines Rekordhochs am 6. Juli befindet sie sich mittelfristig betrachtet im Korrekturmodus. Die bislang flach verlaufende Korrektur führte die Notierung bis zum Freitag auf eine kritische Supportzone zurück. Diese resultiert unter anderem aus der steigenden 100-Tage-Linie, der Rückkehrlinie des mittelfristigen Abwärtstrendkanals und der 100%-Projektion der ersten Abwärtswelle vom Rekordhoch. Auf diesem Supportcluster formte der Anteilsschein eine bullishe Hammer-Kerze im Tageschart. Kurzfristig könnte der Kurs in Richtung 93,26/94,16 EUR oder 95,50-97,74 EUR vorstoßen. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg (Tagesschlusskursbasis) über die letztgenannte Zone würde ein erstes prozyklisches Entspannungssignal zugunsten der Bullen generiert. Im Erfolgsfall würde die mittelfristig kritische Widerstandszone bei aktuell 104,61-106,20 EUR wieder in den unmittelbaren Blick rücken. Kurz- bis mittelfristig bearish wäre hingegen ein Tagesschluss unterhalb der aktuellen Unterstützungszone bei 86,00-89,21 EUR zu werten. Potenzielle Ziele lauten dann 81,62/82,37 EUR und 76,75-78,19 EUR. Erst darunter käme es zu einer Eintrübung auch des übergeordneten Chartbildes.