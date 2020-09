Die Aktie des fränkischen Sportartikelherstellers adidas (WKN: A1EWWW) hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends im Januar dieses Jahres ein Rekordhoch bei 317,45 EUR erreicht. Der anschließende Kursrutsch schickte sie bis auf ein 3-Jahres-Tief bei 162,20 EUR hinab. Seit März befindet sich der Wert im Erholungsmodus. Zuletzt hatte er einen Pullback an die überwundene 200-Tage-Linie vollzogen und dort am Dienstag eine bullishe Doji-Kerze im Tageschart geformt. Im gestrigen Handel bestätigte die Notierung das Muster mit einem dynamischen und von hohem Volumen begleiteten Anstieg auf ein 2-Wochen-Hoch. Fortgesetzte Kursavancen in Richtung des Rallyhochs bei 270,90 EUR sowie der Kurslücke vom 24. Februar bei 280,45 EUR stehen auf der Agenda, solange der Support bei 250,20 EUR nicht unterschritten wird. Darüber wäre ein Vorstoß in Richtung der Ziel- und Widerstandszone 289,90-297,48 EUR vorstellbar. Die nächste Unterstützung befindet sich bei 259,11 EUR. Bearishe Signale entstünden unter 249,56/250,20 EUR sowie mit einem Bruch der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie bei aktuell 243,12 EUR.