Diese Analyse wurde am 03.09.2020 um 08:27 Uhr erstellt.

Beim DAX hatten gestern die Bullen das Sagen. Nach einem festen Handelsstart knackte er die kurzfristige Abwärtstrendlinie sowie die kritische Hürde bei 13.127/13.148 Punkten und triggerte damit ein bullishes Signal in Richtung 13.314 Punkte (Rallyhoch vom Juli). Nach dem Erreichen eines Tageshochs bei 13.303 Punkten startete am Nachmittag ein Rücksetzer. Per Stundenschluss konnte dabei die nun als Support fungierende Zone 13.218/13.222 Punkte verteidigt werden.