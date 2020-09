Der TecDAX hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends im Februar ein 19-Jahres-Hoch bei 3.303 Punkten markiert. Im Anschluss schickte der dynamische Corona-Ausverkauf den Technologieindex hinunter bis auf ein 3-Jahres-Tief bei 2.128 Punkten, womit der langfristige Aufwärtstrend gebrochen wurde. Dem Kurseinbruch von rund 36 Prozent folgte eine Rally, die die Notierung in der Spitze nahezu zurück bis an das Februar-Hoch ansteigen ließ. Seit dem 4. Juni korrigiert der Index die Rally oberhalb des 38,2%-Fibonacci-Retracements seitwärts. Mit dem letzten Reaktionstief von Ende Juli bei 2.965 Punkten testete er die steigende 200-Tage-Linie erfolgreich und strebte anschließend wieder nordwärts. Im gestrigen Handel scheiterte er jedoch an der nachhaltigen Überwindung des kritischen Widerstandsbereichs bei 3.189 Punkten (Juli-Hoch). Ausgehend vom 3-Monats-Hoch bei 3.198 Punkten, setzte ein von hohem Volumen begleiteter Ausverkauf ein, der die Notierung bis auf ein 3-Wochen-Tief absacken ließ. Dabei verletzte sie eine Reihe kurz- bis mittelfristig relevanter Unterstützungen. Auf Basis des Tagescharts formte der Index eine Bearish-Engulfing-Kerze. Mit Blick auf die erreichte 100-Tage-Linie erscheint eine technische Erholung in Richtung 3.061-3.066 Punkte, 3.086 Punkte oder 3.098-3.117 Punkte möglich. Erst oberhalb von 3.136 Punkten würde sich das kurzfristige Chartbild zugunsten der Bullen aufhellen. Ein Anschlusskaufsignal auf Tagesbasis entstünde erst oberhalb von 3.198 Punkten. Dann mit potenziellen nächsten Zielen bei 3.221 und 3.267/3.303 Punkten. Unterhalb von 3.136 Punkten ist hingegen eine anschließende Fortsetzung der Kursschwäche in Richtung der 200-Tage-Linie bei aktuell 2.993 Punkten oder des Reaktionstiefs bei 2.965 Punkten zu favorisieren. Darunter (Tagesschlusskursbasis) würde ein fortgesetzter Kursabschwung in Richtung 2.877 Punkte und 2.810-2.832 Punkte wahrscheinlich.