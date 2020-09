Die BMW-Aktie (WKN: 519000) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2015 verzeichneten Rekordhoch bei 123,75 EUR in einem langfristigen Abwärtstrend. Die Baisse schickte sie im Rahmen von zwei zyklischen Abwärtswellen bis auf ein im März erreichtes 10-Jahres-Tief bei 36,59 EUR und damit an das 100%-Projektionsniveau der ersten Welle. Seither arbeitet sich der Anteilsschein des Münchener Autobauers nordwärts. Zuletzt konnte er eine mehrwöchige Seitwärtsphase nach oben verlassen und die zuvor deckelnde 200-Tage-Linie signifikant überwinden. Ein bullishes Anschlusssignal entstünde nun, falls ein deutlicher Tagesschluss oberhalb der erreichten Kurslücke vom 24. Februar (Oberkante bei 64,08 EUR) gelingt. Als aktive mittelfristige Zielzone fungiert der Widerstandsbereich 67,28—70,56 EUR. Erst mit einer nachhaltigen Überwindung dieser Zone würde sich auch das längerfristige Chartbild beginnen aufzuhellen. Mit Blick auf die Unterseite wäre ein Rutsch unter 62,40 EUR per Tagesschluss als Warnsignal für einen möglichen Rücksetzer in Richtung 59,37-59,73 EUR aufzufassen. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig unterschritten wird, bleibt das mittelfristige Chartbild positiv zu werten. Darunter entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 53,85-54,23 EUR.