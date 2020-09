Nächste Unterstützungen:

13.112-13.148

13.025-13.050

12.857

Nächste Widerstände:

13.222/13.245

13.294-13.314

13.460-13.501

Der kurzfristige Aufwärtstrend vom am 4. September markierten Zwischentief bei 12.754 Punkten bleibt intakt. Mittelfristig betrachtet konsolidiert der Index den im März gestarteten Kursaufschwung seitwärts. Nächster Support befindet sich heute bei 13.112-13.148 Punkten. Darunter wäre ein Rutsch an die nächste potenzielle Haltezone bei 13.025-13.050 Punkten zu erwarten, wo sich derzeit auch die kurzfristige Aufwärtstrendlinie befindet. Entsprechend würde sich darunter das kurzfristige technische Bild eintrüben mit nächstem Kursziel bei 12.857 Punkten. Die Unterschreitung der letztgenannten Marke würde schließlich auch die Risiken für eine mehrwöchige Kursschwäche deutlich erhöhen. Mit Blick auf die Oberseite liegen nächste Hürden bei 13.222/13.245 Punkten und 13.294-13.314 Punkten. Ein nachhaltiger Anstieg über 13.314 Punkte per Stundenschluss würde ein bullishes Anschlusssignal in Richtung 13.460-13.501 Punkte generieren. Darüber befinden sich potenzielle Ziele und Hürden bei 13.644/13.653 Punkten und 13.795 Punkten.