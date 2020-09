Der DAX startete gestern schwungvoll in den Tag und markierte bei 13.339 Punkten ein Tageshoch. Per Stundenschluss scheiterte er an der Überwindung der kurzfristig kritischen Marke von 13.314 Punkten und rutschte nach Gewinnmitnahmen bis auf ein am Nachmittag verzeichnetes Tagestief bei 13.160 Punkten. Dort konnte er sich stabilisieren und eine bullishe Hammer-Kerze ausbilden.