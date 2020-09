Diese Analyse wurde am 18.09.2020 um 08:18 Uhr erstellt.

Die Aktie von General Electric (WKN: 851144) weist einen intakten langfristigen Abwärtstrend auf. Das Allzeithoch des einst nach Marktkapitalisierung wertvollsten börsennotierten Unternehmens stammt aus dem Jahr 2000 und lag bei 58,14 USD. Im Rahmen der Finanzmarktkrise war das Papier bis zum Jahr 2009 auf ein Tief bei 5,51 USD eingebrochen. Nach einer bis 2016 andauernden zyklischen Zwischenhausse bis auf 31,71 USD übernahmen die Bären wieder das Ruder und drückten die Notierung bis auf 5,48 USD und damit ganz knapp unter das Finanzmarktkrisentief. Die Verletzung dieses Supports im Mai dieses Jahres erwies sich jedoch als Bärenfalle. Nach einer dynamischen Erholung bis auf 8,57 USD und einem ausgeprägten Rücksetzer bis auf 5,93 USD kam in den vergangenen beiden Handelstagen wieder Schwung in die Aktie. Sie konnte dabei die 50-Tage-Linie und das letzte Reaktionshoch überwinden und begleitet von sehr hohem Handelsvolumen auf ein 9-Wochen-Hoch bei 7,18 USD ansteigen. Die Aussicht auf kurzfristig weiter anziehende Kurse bleibt gut, solange der Support bei 6,54 USD nicht per Tagesschluss unterboten wird. Nächste Hürden und potenzielle Ziele lauten 7,21/7,32 USD, 7,74/7,84 USD und 8,36-9,18 USD. Erst mit einer nachhaltigen Überwindung der letztgenannten Zone entstünde ein erstes Signal für eine übergeordnete Bodenbildung. Unmittelbar bearish mit Ziel 5,48 USD würde es kurzfristig wieder unter 5,93 USD.