Diese Analyse wurde am 18.09.2020 um 08:20 Uhr erstellt.

Der DAX zeigte gestern zur Eröffnung eine deutliche Abwärtslücke und rutschte bis auf ein 6-Tages-Tief bei 13.036 Punkten ab. Dort noch in der ersten Handelsstunde einsetzendes Kaufinteresse führte zu einer Erholungsrally, die die Notierung in zwei dynamischen Aufwärtswellen bis auf ein in der letzten Handelsstunde verzeichnetes Tageshoch bei 13.246 Punkten beförderte.