Die Daimler-Aktie (WKN: 710000) hatte im März 2015 ein 17-Jahres-Hoch bei 96,07 EUR markiert und befindet sich hiervon ausgehend in einem langfristigen Abwärtstrend. Die letzte mittelfristige Abwärtswelle ließ die Notierung vom am 4. November vergangenen Jahres bei 54,50 EUR gesehenen Rallyhoch bis auf ein Mitte März erreichtes 11-Jahres-Tief bei 21,02 EUR einbrechen. Seither befindet sich der Wert auf Erholungskurs. Er konnte dabei alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien überwinden und notiert aktuell rund 15 Prozent oberhalb der vielbeachteten 200-Tage-Linie. Nach dem Erreichen eines 8-Monats-Hochs bei 47,15 EUR am vergangenen Montag leitete eine Bearish-Engulfing-Tageskerze eine Konsolidierungsphase ein, die weiterhin andauert. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Anteilsschein über potenzielle nächste Unterstützungen und Auffangbereiche bei 44,68 EUR, 43,45-43,83 EUR und 41,77-42,00 EUR. Zu einer deutlichen Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst unterhalb von 37,40-39,29 EUR. Nächste Widerstände lauten 46,37/46,62 EUR, 47,15 EUR und 47,73 EUR. Darüber wäre der Weg weitgehend frei in Richtung 51,69-52,97 EUR. Zu einem Bruch des langfristigen Abwärtstrends bedürfte es eines nachhaltigen Anstiegs über 54,50 EUR.