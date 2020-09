Nächste Unterstützungen:

13.105/13.110

13.036

12.952-12.990

Nächste Widerstände:

13.263/13.277

13.314/13.339

13.460-13.501

Am übergeordneten Chartbild ergeben sich keine relevanten Veränderungen. Der Index bewegt sich in einem intakten mittelfristigen Aufwärtstrend vom Crash-Tief im März. Dessen Schwung hat jedoch bereits ab Juli deutlich abgenommen. Mit Blick auf die vergangenen Handelswochen pendelt der Kurs volatil seitwärts zwischen dem erreichten 7-Monats-Hoch bei 12.754 Punkten und einem Reaktionstief bei 13.460 Punkten. Kurzfristig etablierte der Index einen korrektiven Abwärtstrend vom Zwischenhoch bei 13.339 Punkten. Ein Anstieg über den kritischen Widerstand bei aktuell 13.263/13.277 Punkten würde den entsprechenden Abwärtstrend brechen und die Zone bei 13.314/13.339 Punkten wieder in den charttechnischen Fokus rücken. Darüber würde schließlich ein Vorstoß in Richtung der mittelfristig relevanten Ziel- und Widerstandszone bei 13.460-13.501 Punkten wahrscheinlich. Auf der Unterseite lassen sich nächste Supports bei 13.105/13.110 Punkten, 13.036 Punkten und 12.952-12.990 Punkten ausmachen. Darunter müsste eine Beschleunigung der Abwärtsbewegung eingeplant werden. Bearishe Anschlusssignale entstünden unterhalb von 12.857 Punkten und 12.754 Punkten.