Das Währungspaar EUR/USD hatte im Jahr 2018 ein Mehrjahreshoch bei 1,2555 USD markiert und anschließend einen Abwärtstrend etabliert, der die Notierung bis auf im März verzeichnete 1,0636 USD zurückwarf. Mit dem im Juli gelungenen Anstieg über die wichtige Widerstandszone bei 1,1495-1,1570 USD wurde eine übergeordnete Umkehrformation komplettiert, so dass die Euro-Bullen wieder die Oberhand gewannen. Seit August geriet die Rally jedoch ins Stocken. Neue Hochs zogen keine Anschlusskäufe nach sich, sondern führten zum Rückfall in die oberhalb von 1,1696 USD etablierte Handelsspanne. Aktuell testet die Notierung erneut die kritische Unterstützungszone bei 1,1696-1,1772 USD. Ein Rutsch darunter würde ein mittelfristiges Top komplettieren und damit eine deutliche Abwärtskorrektur in Richtung 1,1422-1,1495 USD nahelegen. Stützend für dieses Szenario wirken die aktuellen Sentimentdaten. Eine Ausdehnung in Richtung 1,1147-1,1255 USD wäre vorstellbar. Erst unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer Eintrübung auch des längerfristigen Chartbildes. Mit Blick auf die Oberseite lassen sich nächste Hürden bei 1,1838/1,1872 USD und 1,1917 USD ausmachen. Darüber käme es zu einer Aufhellung der technischen Ausgangslage mit möglichen nächsten Zielen bei 1,2011 USD und 1,2100-1,2216 USD.