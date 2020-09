Am deutschen Aktienmarkt dominierten zum Wochenstart tiefrote Vorzeichen. Für schlechte Stimmung unter den Anlegern sorgte vor allem die Angst vor stark steigenden Corona-Infektionszahlen. Daneben warf die US-Präsidentschaftswahl Anfang November ihre Schatten voraus und erhöhte die Risikoaversion. Der DAX endete 4,37 Prozent schwächer bei 12.542 Punkten. MDAX und TecDAX gaben um 3,68 und 3,93 Prozent nach. In den drei Indizes gab es lediglich fünf Gewinner, denen 93 Verlierer gegenüberstanden. Das Abwärtsvolumen betrug stattliche 99 Prozent. Im DAX wechselten 119,6 Millionen Aktien (Vortag: 185,9) im Wert von 5,03 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,45) den Besitzer. Alle Sektoren mussten Federn lassen. Am schwächsten präsentierten sich Banken. Hier belasteten unbestätigte Berichte, wonach gemäß Informationen des US-Finanzministeriums mehrere internationale Großbanken eine problematische Rolle bei der Bekämpfung von Geldwäsche gespielt haben sollen. Deutsche Bank büßte 8,75 Prozent ein und hielt damit die rote Laterne im DAX. MTU und HeidelbergCement verloren 7,97 und 7,85 Prozent. Kein einziger DAX-Wert schaffte den Sprung in den grünen Bereich. Im MDAX haussierte Hello Fresh nachrichtenlos um 6,71 Prozent. United Internet brach um 23,73 Prozent ein. Auslöser war die Anhebung der Preise für die Nutzung der Netzkapazität von Telefonica Deutschland für die Tochter Drillisch. 1&1 Drillisch sackte im TecDAX um 27,78 Prozent ab.

An der Wall Street schloss der Dow 1,84 Prozent tiefer bei 27.148 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 schaffte dank der festen Apple-Aktie eine Erholungsrally von den Tagestiefs und endete mit einem Plus von 0,39 Prozent bei 10.980 Zählern. 84 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Kursverluste. Das Abwärtsvolumen lag bei 88 Prozent. Es gab 19 neue 52-Wochen-Hochs und 42 Tiefs. Mit Blick auf die Sektorenperformance konnten lediglich Technologiewerte zulegen. Die größten Verluste waren bei Rohstoffwerten und Energieaktien zu beobachten. Apple haussierte an der Dow-Spitze ohne Nachrichten um 3,03 Prozent.

Am Devisenmarkt wertete der US-Dollar als sicherer Hafen gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,62 Prozent höher bei 93,57 Punkten. Daneben waren Yen und Franken als Fluchtwährungen ebenfalls gesucht. EUR/USD fiel um 0,62 Prozent auf 1,1765 USD. Auffällige Schwäche zeigte der Austral-Dollar.

Der S&P GSCI Rohstoffindex fiel um 2,98 Prozent auf 347,36 Punkte. Brent-Öl brach um 3,20 Prozent auf 41,77 Punkte ein. Der Preis für US-Erdgas sprang um 3,04 Prozent nach oben auf 2,71 USD. Comex-Kupfer notierte 2,60 Prozent schwächer bei 3,04 USD. Gold rutschte um 2,29 Prozent auf 1.917 USD (1.625 EUR) ab. Silber, Platin und Palladium verzeichneten massive Abgaben von 3,60 bis 8,60 Prozent.

Am Rentenmarkt sank die gegen Mittag festgestellte Umlaufrendite um zwei Basispunkte auf minus 0,52 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen gab bis zum Abend um drei Basispunkte auf ebenfalls minus 0,52 Prozent nach (Tagestief: minus 0,54). Der Euro-Bund-Future schloss 0,26 Prozent fester bei 174,52 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes fiel um zwei Basispunkte auf 0,68 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front schwächer. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index gab um 0,77 Prozent auf 557,84 Punkte nach. Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen.

Heute stehen von der Makroseite die Daten zum Verkauf bestehender Häuser in den USA im Fokus. Nach US-Börsenschluss legt Nike die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal vor.