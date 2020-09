Nächste Unterstützungen:

12.505/12.517

12.313

12.195-12.254

Nächste Widerstände:

12.634

12.684

12.732-12.795

Der etablierte korrektive Abwärtstrend vom am 3. September verzeichneten Hoch bei 13.460 Punkten erfährt damit eine Fortsetzung und Beschleunigung. Eine potenzielle Zielzone befindet sich bei 12.195-12.254 Punkten und resultiert aus dem letzten mittelfristigen Tief sowie der flach verlaufenden 200-Tage-Linie. Mit Blick auf das ganz kurzfristige Bild signalisiert der erreichte Support in Kombination mit einer extrem überverkauften Markttechnik auf Basis des Stundencharts eine mögliche Stabilisierung oder Erholung in Richtung 12.684 Punkte und eventuell 12.732-12.795 Punkte. Darüber befinden sich potenzielle Ausdehnungsziele und Hürden bei 12.857/12.884 Punkten und 12.974-13.036 Punkten. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über 13.116 Punkte entstünde ein erstes prozyklisches Indiz für ein Ende der Abwärtskorrektur. Unmittelbar bullish würde es oberhalb von 13.263-13.339 Punkten.