Ausgehend vom am 23. März verzeichneten 4-Jahres-Tief bei 18.214 Punkten, befindet sich der Dow Jones Industrial in einem intakten Aufwärtstrend. Dabei konnte der Index bis zum 3. September auf 29.199 Punkte und damit bis auf 370 Punkte an das im Februar markierte Rekordhoch vorstoßen. Seither korrigiert er den Kursschub und rutschte zum Wochenstart im Rahmen der zweiten Abwärtswelle bis auf ein 7-Wochen-Tief bei 26.715 Punkten. Dort konnte er sich stabilisieren und formte gestern eine Bullish-Harami-Tageskerze. Eine weitergehende Erholung in Richtung 27.447-27.621 Punkte oder derzeit 27.843 Punkte (korrektive Abwärtstrendlinie) erscheint möglich. Erst darüber würde sich das kurzfristige Chartbild leicht aufhellen. Unmittelbar bullishe Signale entstünden mit einem Anstieg über 28.365 Punkte und 29.199 Punkte per Tagesschluss mit potenziellem Ziel 29.569 Punkte. Solange es dem Index jedoch nicht gelingt, die korrektive Abwärtstrendlinie nachhaltig zu überwinden, verfügen die Bären über den kurzfristigen technischen Vorteil und es bleibt eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung 26.613 Punkte und der 200-Tage-Linie bei aktuell 26.296 Punkten zu favorisieren.