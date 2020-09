Am deutschen Aktienmarkt orientierten sich die Kurse zum Wochenschluss mit wieder in den Vordergrund tretenden Sorgen um die Corona-Pandemie deutlich abwärts. Der DAX fiel um 3,68 Prozent auf 9.633 Punkte. Auf Wochensicht verringerte sich das Plus damit auf immer noch starke 7,88 Prozent. MDAX und TecDAX sahen am Berichtstag Abgaben von 3,77 und 3,30 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es zehn Gewinner und 89 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 94 Prozent. Im DAX wechselten 156,1 Millionen Aktien (Vortag: 160,5) im Wert von 5,23 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 7,68) den Besitzer. Alle Sektoren verzeichneten Abschläge. Am deutlichsten fielen diese bei Transportwerten, Banken und Automobilwerten aus. Einzige DAX-Werte im grünen Bereich waren Fresenius SE und FMC mit plus 1,18 und 0,38 Prozent. Covestro verlor als Schlusslicht im Leitindex 8,10 Prozent. Daimler und Volkswagen sackten um 8,10 und 8,06 Prozent ab.

An der Wall Street verlor der Dow Jones Industrial 4,05 Prozent auf 21.637 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 3,90 Prozent abwärts auf 7.588 Zähler. 77 Prozent der Werte an der NYSE orientierten sich südwärts. Das Abwärtsvolumen betrug 83 Prozent. Es gab drei neue 52-Wochen-Hochs und 43 neue Tiefs. Einzige Sektoren im Plus waren Immobilien und Versorger. Am stärksten verloren Energiewerte und Technologietitel.

Am Devisenmarkt setzte sich der Abverkauf beim US-Dollar fort. Der Dollar-Index fiel den fünften Tag in Folge um diesmal 1,00 Prozent auf 98,30 Punkte. EUR/USD zog um 0,94 Prozent auf 1,1135 USD an und überwand dabei die 200-Tage-Linie. Mit Blick auf die anderen Hauptwährungen war das Pfund Sterling stark gesucht, während der Kanada-Dollar deutliche Abgaben verzeichnete.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise fiel um 1,74 Prozent auf 261,53 Punkte. Brent-Öl verbilligte sich um 5,35 Prozent auf 24,93 USD und verzeichnete damit die fünfte Verlustwoche in Folge. Der Preis für US-Erdgas notierte 1,07 Prozent tiefer bei 1,67 USD. Comex-Kupfer handelte 0,28 Prozent schwächer bei 2,17 USD. Gold gab nach Gewinnmitnahmen 0,37 Prozent auf 1.654 USD (1.457 EUR) nach. Das Wochenplus von 11,16 Prozent ist jedoch der kräftigste Anstieg seit dem Jahr 2008. Platin und Palladium konnten auf Wochensicht sogar Zugewinne von 18,96 und 42,63 Prozent verbuchen, was für die beiden Rohstoffe neue Performance-Rekorde bedeutete.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite um zwölf Basispunkte auf minus 0,44 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel um elf Basispunkte auf ein Wochentief bei minus 0,48 Prozent. Der Euro-Bund-Future sprang um 1,05 Prozent auf 172,82 Punkte. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes gab um elf Basispunkte auf 0,72 Prozent nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh belastet von gestiegenen Sorgen um die Auswirkungen der Corona-Krise ganz überwiegend schwächer, konnten sich jedoch von den Tagestiefs deutlich absetzen. Der MSCI Asia Pacific Index verlor 0,94 Prozent auf 136,48 Punkte ab. Gegen den Trend verbesserte sich der australische ASX 200 um 7,00 Prozent.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Index der Wirtschaftsstimmung in der Eurozone. Von der Unternehmensseite gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Leoni und RIB Software.