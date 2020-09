Nächste Unterstützungen:

12.505

12.431/12.453

12.386

Nächste Widerstände:

12.684/12.698

12.732/12.754

12.787/12.795

Das gestrige Kursgeschehen stellt bislang lediglich einen Stabilisierungsversuch in Bezug auf den vorausgegangenen Abverkauf dar. Der korrektive Abwärtstrend vom am 3. September verzeichneten Hoch bei 13.460 Punkten bleibt intakt. Mit einem Anstieg über den aktuellen Widerstandsbereich bei 12.684/12.698 Punkten würde eine Ausdehnung der Erholung in Richtung 12.732/12.754 Punkte und 12.787/12.795 Punkte indiziert. Weitere Hürden lauern bei 12.857-12.907 Punkten und 12.974-13.116 Punkten. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über 13.116 Punkte entstünde ein erstes prozyklisches Indiz für ein Ende der Abwärtskorrektur. Unmittelbar bullish würde es oberhalb von 13.263-13.339 Punkten. Unterhalb von 13.116 Punkten bleiben die Bären im kurzfristigen Zeitfenster im Vorteil und eine Fortsetzung des Abwärtstrends in Richtung 12.192-12.254 Punkte auf der Agenda. Ein bearishes Anschlusssignal entstünde unterhalb des Verlaufstiefs bei 12.505 Punkten. Potenzielle nächste Zwischenziele lauten dann 12.431/12.453 Punkte, 12.386 Punkte und 12.313 Punkte.