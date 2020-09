Diese Analyse wurde am 24.09.2020 um 08:24 Uhr erstellt.

Der Goldpreis hatte Ende 2015 nach mehrjähriger Baisse ein Tief bei 1.046 USD markiert. Mit dem im Juni vergangenen Jahres erfolgten Ausbruch über die massive Widerstandszone bei 1.350-1.375 USD komplettierte die Notierung eine langfristige Bodenbildung. Im Juli dieses Jahres gelang schließlich die Überwindung des aus dem Jahr 2011 stammenden Rekordhochs bei 1.921 USD. Bis auf eine neue Bestmarke bei 2.075 USD haussierte das Edelmetall, bevor im August eine Korrekturphase startete. Nach einer ersten dynamischen Abwärtswelle versuchte sich der Kurs um die nun als Support fungierende Marke von 1.921 USD zu stabilisieren, wobei die Volatilität deutlich zurückging. In den vergangenen Tagen kam erneut Verkaufsdruck auf und die Notierung rutschte bei wieder anziehender Dynamik auf ein neues Verlaufstief unter 1.864 USD. Weitere Abgaben in Richtung zunächst 1.791-1.818 USD sind wahrscheinlich. Potenzielle Ausdehnungsziele lauten 1.745-1.765 USD und 1.661-1.675 USD. Ein nachhaltiger Rutsch unter die letztgenannte Zone würde das technische Bild deutlicher eintrüben und Risiken in Richtung 1.450-1.500 USD mit sich bringen. Mit Blick auf die Oberseite befindet sich Widerstand für den Fall einer Erholungsrally bei 1.921-1.952 USD. Erst mit einem Anstieg über die darüber befindliche Hürde bei 1.974 USD entstünde ein prozyklisches Signal für ein Ende der laufenden Korrektur und eine Wiederaufnahme des übergeordnet intakten Aufwärtstrends.