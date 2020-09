Der deutsche Aktienmarkt konnte zur Wochenmitte Zugewinne verbuchen. Von den Tageshochs kamen die Indizes jedoch aufgrund einer schwachen Wall Street deutlich zurück. Der DAX schloss 0,38 Prozent fester bei 12.643 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Aufschläge von 0,66 und 0,43 Prozent. In den drei Indizes gab es 64 Gewinner und 34 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 56 Prozent. Im DAX wechselten 60,2 Millionen Aktien (Vortag: 69,5) im Wert von 2,88 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,68) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Konsum und Einzelhandel. Die deutlichsten Abgaben auf Sektorenebene waren bei Bauwerten und Immobilientiteln zu beobachten. An der DAX-Spitze sprang adidas um 4,41 Prozent nach oben. Hier beflügelten besser als erwartete Geschäftszahlen des US-Konkurrenten Nike. RWE und Delivery Hero belegten mit Aufschlägen von 3,06 und 2,45 Prozent die Plätze zwei und drei im Leitindex. MTU büßte als Schlusslicht 1,76 Prozent ein. Allianz und Deutsche Wohnen verzeichneten Verluste von 1,52 und 1,18 Prozent. Osram haussierte im MDAX um 14,10 Prozent. Der Konzern hatte sich mit dem Mehrheitsaktionär AMS auf einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag verständigt, der als attraktiv gewertet wurde. Für HelloFresh ging es nachrichtenlos um 8,10 Prozent aufwärts.

An der Wall Street verlor der Dow Jones Industrial 1,92 Prozent auf 26.763 Punkte. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es um 3,15 Prozent abwärts auf 10.833 Zähler. 89 Prozent der Werte an der NYSE endeten im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen betrug ebenfalls 89 Prozent. 28 neuen 52-Wochen-Hochs standen 54 neue Tiefs gegenüber. Alle Sektoren verbuchten deutliche Verluste. Am schwächsten präsentierten sich Energiewerte und Technologietitel. Nike sprang in Reaktion auf die vorgelegte Quartalsbilanz um 8,76 Prozent auf ein neues Rekordhoch.

Am Devisenmarkt setzte der US-Dollar seine Rally fort. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,43 Prozent fester bei 94,38 Punkten. EUR/USD fiel um 0,43 Prozent auf 1,1658 USD. Deutliche Abgaben verbuchten die Rohstoffdevisen Austral-Dollar und Kanada-Dollar.

Der S&P GSCI Rohstoffindex notierte 0,18 Prozent tiefer bei 347,32 Punkten. Brent-Öl verbilligte sich um 0,48 Prozent auf 41,52 USD. Die US-Sorte WTI verlor nach den Lagerbestandsdaten 0,45 Prozent auf 39,62 USD. Der Preis für US-Erdgas haussierte um 8,36 Prozent auf 2,81 USD. Comex-Kupfer sackte um 3,56 Prozent auf 2,95 USD ab. Gold büßte 2,49 Prozent auf ein 2-Monats-Tief bei 1.860 USD (1.596 EUR) ein. Silber rutschte um 7,27 Prozent auf 22,74 USD ab.

Am Rentenmarkt kletterte die Umlaufrendite um einen Basispunkt auf minus 0,52 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen verharrte bei minus 0,51 Prozent. Der Euro-Bund-Future endete 0,01 Prozent schwächer bei 174,38 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes notierte unverändert bei 0,68 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,66 Prozent tiefer bei 167,99 Punkten.

Heute steht von der Makroseite der ifo-Geschäftsklimaindex im Fokus. Unternehmensseitig richtet sich der Blick auf Hella mit Geschäftszahlen.