Nächste Unterstützungen:

12.505/12.517

12.362-12.417

12.304/12.313

Nächste Widerstände:

12.684/12.685

12.795-12.857

12.974-13.116

Der Support bei 12.505/12.517 Punkten ist nun kurzfristig entscheidend. Solange sich der Index darüber halten kann, bleibt eine Ausdehnung der bei 12.505 Punkten gesehenen Erholungsbewegung möglich. Ein Stundenschluss oberhalb der nächsten Hürde bei 12.684/12.685 Punkten würde hierfür eine Bestätigung liefern. Im Erfolgsfall wäre ein erneuter Vorstoß in Richtung 12.795-12.857 Punkte oder 12.974-13.116 Punkte vorstellbar. An der übergeordnet bearishen Situation würde sich hierdurch nichts ändern. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über 13.116 Punkte entstünde ein erstes prozyklisches Indiz für ein Ende der bei 13.460 Punkten gestarteten Abwärtskorrektur. Unmittelbar bullishe Signale entstünden oberhalb von derzeit 13.183 Punkten (korrektive Abwärtstrendlinie) und einem anschließenden Anstieg über 13.263-13.339 Punkte. Unterhalb von 13.116 Punkten (Tagesschlusskursbasis) stellt eine Fortsetzung des korrektiven Abwärtstrends das favorisierte Szenario mit einem potenziellen primären Zielbereich bei 12.192-12.254 Punkten. Eine Bestätigung hierfür läge in einem nachhaltigen Rutsch unter 12.505 Punkte. Darunter befinden sich potenzielle Zwischenziele bei 12.362-12.417 Punkten und 12.304/12.313 Punkten.