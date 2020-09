Diese Analyse wurde am 28.09.2020 um 08:10 Uhr erstellt.

Nachdem der Silberpreis im März ein Dekadentief bei 11,64 USD ausgebildet hatte, übernahmen die Bullen das Ruder. Der dort etablierte dynamische Aufwärtstrend führte zum Ausbruch über die kritische Widerstandszone bei 18,92/18,95 USD und damit zur Aufhellung des langfristigen Chartbildes. Bis auf ein 7-Jahres-Hoch bei 29,86 USD haussierte das Edelmetall, bevor im August eine bislang dreiwellige Abwärtskorrektur startete. Im Rahmen der zweiten Abwärtswelle erreichte die Notierung in der vergangenen Woche ein wichtiges Ziel- und Unterstützungscluster. Es resultiert unter anderem aus der mehrmonatigen Aufwärtstrendlinie, der steigenden 100-Tage-Linie, dem 38,2%-Fibonacci-Retracement der Rally und der 100%-Projektion der ersten Abwärtswelle. Ausgehend vom 9-Wochen-Tief bei 21,66 USD, konnte sich der Kurs im Wochenverlauf stabilisieren. Die überverkauften markttechnischen Indikatoren auf Tagesbasis sowie Pessimismus signalisierenden Sentimentdaten unterstützen eine mögliche deutlichere Erholungsbewegung. Solange das Tief bei 21,66 USD nicht signifikant unterboten wird, würde ein zeitnaher Vorstoß in Richtung 24,43 USD und eventuell 25,28-26,30 USD nicht überraschen. Ein erstes prozyklisches Signal für eine mögliche Beendigung der Abwärtskorrektur und Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends entstünde erst oberhalb der Hürde bei derzeit 27,10-27,83 USD. Ein Rutsch unter 21,66 USD würde derweil für eine Ausdehnung der Kursschwäche in Richtung 18,00-19,65 USD sprechen. Erst unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer nennenswerten Eintrübung des langfristigen Chartbildes.