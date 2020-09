Nächste Unterstützungen:

12.304-12.342

12.184-12.254

12.095

Nächste Widerstände:

12.505-12.528

12.644/12.685

12.831/12.857

Mit dem Tagestief hatte sich das deutsche Börsenbarometer bis auf rund 0,7 Prozent an die anvisierte Ziel- und Unterstützungszone 12.184-12.254 Punkte angenähert. Vom Monatshoch betrug der Rückgang bereits rund 8,3 Prozent. Es bleibt abzuwarten, ob es in den kommenden Handelstagen zu Anzeichen einer Bodenbildung kommen wird. Unter Chance-Risiko-Aspekten erscheinen Short-Positionierungen nun nicht mehr attraktiv. Zeitlich könnte sich ein belastbarer Boden mit Blick auf die Saisonalität und den US-Präsidentschaftszyklus indes noch einige Wochen hinziehen. Nächster Widerstand befindet sich bei 12.505-12.528 Punkten. Ein dynamischer Anstieg darüber würde für eine deutlichere Erholung in Richtung 12.644/12.685 Punkte oder 12.831/12.857 Punkte sprechen. Kurzfristig relevanter Support befindet sich bei 12.304-12.342 Punkten. Darunter würde die primäre Zielzone bei 12.184-12.254 Punkten wieder in den unmittelbaren Fokus rücken. Deren Unterschreitung per Tagesschluss würde potenzielle Ausdehnungsziele bei 11.957/11.968 Punkten und 11.573/11.598 Punkten aktivieren.