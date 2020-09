Die Boeing-Aktie (WKN: 850471) hatte im Juni 2019 ein Rekordhoch bei 446,01 USD markiert und mit dem Rutsch unter den Support bei 292,47 USD im Februar dieses Jahres eine langfristige Top-Bildung komplettiert. Der anschließende Kurseinbruch endete im März auf einem 7-Jahres-Tief bei 89,00 USD. Seither konnte der Wert einen Erholungstrend etablieren, der weiterhin intakt ist. Ausgehend vom im Juni verzeichneten Verlaufshoch bei 234,20 USD, korrigiert er die Rally im Rahmen eines abwärtsgerichteten Keils. In den vergangenen beiden Handelstagen konnte sich die Aktie schwungvoll und begleitet von anziehendem Handelsvolumen vom Korrekturtief bei 145,02 USD absetzen. Der charttechnische Fokus richtet sich nun auf die gestern erreichte kritische Hürde, die sich bis 170,57 USD erstreckt. Sie resultiert unter anderem aus der vom Juni-Hoch ausgehenden Abwärtstrendlinie, den gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 100 Tage sowie dem letzten Reaktionshoch. Ein nachhaltiger Anstieg darüber per Tagesschluss würde das kurz- bis mittelfristige Chartbild aufhellen und weitere Kursavancen in Richtung zunächst 180,85 USD, 189,97 USD und derzeit 207,75/208,30 USD ermöglichen. Weitere Widerstände lassen sich darüber bei 225,38/234,20 USD und 249,80/250,27 USD ausmachen. Sollte die Notierung hingegen in den kommenden Tagen am aktuellen Widerstandsbereich abprallen, würden die Unterstützungen bei 156,31 USD, 145,02 USD und 140-142 USD in den Fokus rücken. Ein nachhaltiger Rutsch unter die letztgenannte Zone würde ein bearishes Signal senden. Ein fortgesetzter Kursverfall in Richtung 114-121 USD wäre in diesem Fall einzuplanen.