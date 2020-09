Der deutsche Aktienmarkt bot am Dienstag nach der Rally des Vortages ein uneinheitliches Bild. Vor dem ersten Fernsehduell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden wollten sich die Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Der DAX schloss 0,35 Prozent schwächer bei 12.825 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte notierte unverändert bei 26.969 Punkten. Für den TecDAX ging es derweil um 0,36 Prozent nach oben auf 3.080 Zähler. In den drei genannten Indizes gab es 47 Gewinner und 50 Verlierer. Das Abwärtsvolumen dominierte mit 69 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 49,8 Millionen Aktien (Vortag: 112,5) im Wert von 2,35 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,93). Stärkste Sektoren waren Einzelhandel und Technologie. Am schwächsten präsentierten sich Bauwerte und Banken. RWE verbesserte sich an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 2,00 Prozent. Delivery Hero und Henkel legten dahinter um jeweils 1,80 Prozent zu. Deutsche Bank sackte nach Gewinnmitnahmen um 2,72 Prozent ab und stellte damit den schwächsten Wert im Leitindex. Munich Re und Bayer verloren 1,93 und 1,29 Prozent.

An der Wall Street gab der Dow Jones Industrial um 0,47 Prozent auf 27.453 Punkte nach. Ein besser als erwartetes Verbrauchervertrauen bot den Kursen keine Unterstützung. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 fiel um 0,36 Prozent auf 11.323 Zähler. 61 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Abschläge. Das Abwärtsvolumen lag bei 71 Prozent. 56 neuen 52-Wochen-Hochs standen elf neue Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektorenperformance konnten lediglich Kommunikationsdienstleister zulegen. Am deutlichsten nach unten ging es mit Energiewerten und Finanztiteln. Beyond Meat haussierte um gut 9 Prozent, nachdem der Konzern gemeldet hatte, seine Zusammenarbeit mit Walmart zukünftig deutlich auszubauen.

Am Devisenmarkt stand der US-Dollar den zweiten Tag in Folge unter Druck. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,30 Prozent tiefer bei 93,87 Punkten. EUR/USD legte um 0,66 Prozent auf 1,1742 USD zu. Am stärksten nach oben unter den Hauptwährungen ging es mit dem Austral-Dollar. Die deutlichsten Abgaben waren beim Yen zu beobachten.

Der S&P GSCI Rohstoffindex sackte um 1,62 Prozent auf 344,88 Punkte ab. Brent-Öl verbilligte sich mit Nachfragesorgen um 3,84 Prozent auf 40,80 USD. Der Preis für US-Erdgas brach um 9,23 Prozent auf 2,54 USD ein. Comex-Kupfer gewann 0,27 Prozent auf 3,00 USD hinzu. Gold verbesserte sich um 0,98 Prozent auf 1.901 USD (1.616 EUR). Silber haussierte um 3,31 Prozent auf 24,39 USD.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite um drei Basispunkte auf minus 0,55 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen notierte am Abend zwei Basispunkte tiefer bei ebenfalls minus 0,55 Prozent und verzeichnete damit ein Monatstief. Der Euro-Bund-Future schloss 0,16 Prozent fester bei 174,85 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes gab um einen Basispunkt auf 0,66 Prozent nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh nach besser als erwarteten Einkaufsmanagerindizes aus China überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte belastet von schwachen japanischen Aktien dennoch 0,18 Prozent tiefer bei 169,96 Punkten. Die Börsen in Südkorea blieben feiertagsbedingt geschlossen.

Heute stehen von der Makroseite die Daten zum US-BIP sowie der Chicagoer Einkaufsmanagerindex im Fokus. Unternehmensseitig hält Volkswagen seine virtuelle Hauptversammlung ab.