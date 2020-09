Nächste Unterstützungen:

12.738

12.469-12.505

12.342

Nächste Widerstände:

12.873

13.000-13.116

13.130

Auf Tagesbasis formte er einen Inside Day (Handelsspanne innerhalb der Spanne des Vortages). Das Kursgeschehen stellt bislang eine Konsolidierung der vorausgegangenen Erholungsrally vom Tief bei 12.342 Punkten dar. Diese Kurserholung könnte sich noch in Richtung 13.000-13.116 Punkte fortsetzen, ohne den übergeordneten Abwärtstrend zu gefährden. Ein entsprechendes Anschlusssignal wäre in einem Anstieg über das Verlaufshoch bei 12.873 Punkten zu sehen. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die Oberkante der Kurslücke bei 13.116 Punkten (Tagesschlusskursbasis) sowie über die korrektive Abwärtstrendlinie bei derzeit 13.130 Punkten würde sich das übergeordnete technische Bild leicht aufhellen. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index über nächste Supportzonen bei 12.738 Punkten und 12.469-12.505 Punkten. Darunter wäre eine Fortsetzung des korrektiven Abwärtstrends in Richtung zunächst 12.342 Punkte, 12.313 Punkte und 12.254 Punkte zu favorisieren.