Die Aktie des Energieversorgers E.ON (WKN: ENAG99) war ausgehend vom im Jahr 2008 markierten Rekordhoch bei 51,37 EUR bis auf ein im Jahr 2016 verzeichnetes Rekordtief bei 5,99 EUR eingebrochen. Nach einer rund ein Jahr andauernden Rally ging der Wert in eine langfristige Seitwärtsbewegung zwischen 7,60 EUR und 11,56 EUR über. Diese übergeordnete Handelsspanne ist weiterhin intakt. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild kam es zuletzt zu einer deutlichen Aufhellung der technischen Ausgangslage. Die Aktie hatte Anfang März ein bedeutendes Tief bei 8,27 EUR ausgebildet und eine sehr dynamische Rally gestartet. Der Kursaufschwung katapultierte das Papier nachhaltig über alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien und Abwärtstrendlinien. Im gestrigen Handel erreichte es nach dem Ausbruch über die horizontale Hürde bei 9,87 EUR ein 6-Monats-Hoch. Mittel- bis längerfristig sind fortgesetzte Kursavancen in Richtung 10,81 EUR und 11,48/11,56 EUR zu favorisieren. Darüber würde eine mehrjährige Bodenbildung bestätigt und Aufwärtspotenzial in Richtung 15,46 EUR generiert. Mögliche Rücksetzer sollten idealerweise spätestens im Bereich 9,39-9,54 EUR auf Unterstützung treffen. Darunter wäre eine deutlichere Korrektur in Richtung 9,15 EUR und eventuell 8,91-9,00 EUR einzuplanen.