Die Aktie des Rohstoffkonzerns Freeport-McMoRan (WKN: 896476) hatte im November vergangenen Jahres mit dem Anstieg über den Widerstand bei 20,25 USD eine mehrjährige Bodenbildung in Gestalt eines Doppelbodens vervollständigt. Bis auf ein 7-Jahres-Hoch bei 39,10 USD haussierte das Papier, bevor im Februar eine Korrekturphase einsetzte. Ausgehend vom Korrekturtief bei 29,45 USD, strebte die Notierung zuletzt dynamisch aufwärts und sieht sich nun nach dem gestrigen Kurssprung der korrektiven Abwärtstrendlinie bei aktuell 36,04 USD gegenüber. Ein signifikanter Anstieg darüber per Tagesschluss sowie anschließend über das Reaktionshoch bei 37,61 USD würde bullishe Anschlusssignale senden. Das potenzielle nächste Kursziel lautet im Erfolgsfall 39,10-40,27 USD. Dessen nachhaltige Überwindung würde das ganz langfristige Chartbild weiter aufhellen und perspektivisch Kursavancen in Richtung 43,65-46,02 USD und 48,96 USD ermöglichen. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 33,97-34,29 USD und 33,05 USD. Darunter würde sich das kurzfristige Chartbild beginnen einzutrüben. Bearishe Signale entstünden jedoch erst mit einem Rutsch unter die Supportbereiche bei 31,38 USD und 29,45 USD. In diesem Fall wäre eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 24,71 USD einzuplanen.