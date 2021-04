Der deutsche Aktienmarkt verabschiedete sich am Donnerstag mit Aufschlägen ins verlängerte Osterwochenende. Stützend wirkten das geplante billionenschwere Infrastrukturprogramm in den USA sowie besser als erwartete Konjunkturdaten. Der DAX schloss 0,65 Prozent fester auf einem neuen Rekordhoch bei 15.107 Punkten. MDAX und TecDAX zeigten Zugewinne von 1,80 und 1,43 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 82 Gewinner und 15 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 76 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren-Performance waren Medienwerte und Einzelhandelstitel am stärksten gesucht. Delivery Hero konnte an der DAX-Spitze um 2,68 Prozent zulegen. Hier beflügelte die deutliche Anteils-Aufstockung seitens des südafrikanischen Konzerns Naspers. MTU und Deutsche Börse folgten mit einem Plus von 2,58 respektive 2,50 Prozent. Henkel hielt mit einem Minus von 2,76 Prozent trotz solider Umsatzzahlen die rote Laterne.

An der Wall Street wurde bereits gestern wieder gehandelt. Angetrieben von erfreulichen und besser als erwarteten Konjunkturdaten, setzte sich die Rekordrally fort. Sowohl der Arbeitsmarktbericht am Freitag als auch der gestern veröffentlichte ISM-Index für den US-Servicesektor übertrafen die Konsensschätzung deutlich. Der Dow Jones Industrial sprang um 1,12 Prozent auf 33.527 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,44 Prozent auf 4.078 Zähler nach oben. Beide Indizes markierten damit neue historische Bestmarken. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verbesserte sich um 2,01 Prozent auf ein 7-Wochen-Hoch bei 13.598 Punkten. 61 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 59 Prozent. 318 neuen 52-Wochen-Hochs standen 15 Tiefs gegenüber. Bis auf den Energiesektor (-2,39%), der unter fallenden Ölpreisen litt, konnten alle Sektoren deutlich zulegen. Am stärksten nach oben ging es mit zyklischen Konsumwerten und Kommunikationsdienstleistern.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index gab um 0,22 Prozent auf 206,65 Punkte nach. Der australische ASX 200 (+0,97%) fiel durch Stärke auf. Die australische Notenbank RBA beließ, wie allgemein erwartet, ihre Geldpolitik unverändert. Der Caixin-PMI für den Servicesektor in China kletterte im März von zuvor 51,5 auf 54,3 Punkte und signalisiert damit einen beschleunigten Aufschwung. Die Börsen in Hongkong blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt 0,20 Prozent schwächer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.291) ein Handelsstart deutlich im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick auf den sentix-Konjunkturindex sowie die Arbeitsmarktdaten für die Eurozone.