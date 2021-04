Diese Analyse wurde am 06.04.2021 um 08:29 Uhr erstellt.

Der DAX brach am Gründonnerstag bereits zur Eröffnung aus der am Vortag etablierten Konsolidierungs-Range nach oben aus und markierte ein neues Rekordhoch. Nach einem mehrstündigen Pullback in Richtung des Ausbruchsniveaus setzte er seinen Aufschwung fort bis auf eine neue Bestmarke bei 15.111 Punkten.