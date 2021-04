Der MDAX der mittelgroßen Werte hatte im Februar 2020 ein Allzeithoch bei 29.438 Punkten erreicht und von dort einen dynamischen Ausverkauf gestartet. Nach einem Kursverlust von rund 40 Prozent konnte er sich im folgenden Monat auf einem 4-Jahres-Tief bei 17.715 Punkten fangen und befindet sich seither wieder im übergeordneten Aufwärtstrend. Die zweite Rallystufe zündete nach einem Rücksetzer an die überwundene 200-Tage-Linie im Oktober. Am 4. Dezember gelang schließlich die Überwindung des alten Rekordhochs auf Schlusskursbasis. Bis auf eine neue Bestmarke bei 33.159 Punkten haussierte der Index, bevor Mitte Februar eine Korrekturphase begann. Mit Blick auf das mittelfristige Zeitfenster konnte die Notierung ausgehend vom Korrekturtief bei 30.689 Punkten einen Aufwärtstrend etablieren und strebt nun in Richtung der alten Bestmarke. Im Dunstkreis einer Fibonacci-Zone traf sie im gestrigen Handel auf Widerstand und formte eine Star-Kerze. Ein möglicher Rücksetzer in Richtung 32.181/32.303 Punkte oder 31.764/31.867 Punkte sollte eingeplant werden. Erst unterhalb der letztgenannten Zone würde sich das kurzfristige technische Bias signifikant eintrüben und es müsste mit einem erneuten Test der mittelfristig relevanten Unterstützungszone bei 30.689/30.940 Punkten gerechnet werden. Eine unmittelbare Fortsetzung der Rally würde oberhalb der aktuellen Widerstandszone bei 32.630/32.633 Punkten (Tagesschlusskursbasis) signalisiert. Potenzielle Kurzfrist-Ziele lauten im Erfolgsfall 33.159-33.354 Punkte und 33.831-34.103 Punkte. Mittelfristig wäre ein Vorstoß in Richtung 34.686-34.935 Punkte vorstellbar.