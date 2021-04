Der deutsche Aktienmarkt blieb auch nach der Osterpause im Rallymodus. Rückenwind lieferten positive Vorgaben von der Wall Street nach erfreulichen US-Konjunkturdaten vom Freitag und Montag. Der DAX verbesserte sich am Ende um 0,69 Prozent auf 15.213 Punkte. In der Spitze hatte der Leitindex ein neues Rekordhoch bei 15.312 Punkten erzielen können. MDAX und TecDAX sahen Zugewinne von 0,54 und 0,35 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 69 Gewinner und 28 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 56 Prozent. Stärkste Sektoren waren Software und Transport. Auffällige Schwäche zeigten derweil Bauwerte und Versorger. Volkswagen zog an der DAX-Spitze ohne Nachrichten um 2,24 Prozent an. SAP sprang dahinter um 1,99 Prozent nach oben und markierte dabei ein 9-Wochen-Hoch. Die Aktie des Softwarekonzerns wurde von Medienberichten befeuert, wonach die Google-Mutter Alphabet bei ihrer Finanzsoftware vom Wettbewerber Oracle zu den Walldorfern wechseln werde.

An der Wall Street dominierten nach der jüngsten Rekordrally die Gewinnmitnahmen. Der Dow Jones Industrial gab um 0,28 Prozent auf 33.430 Punkte nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es 0,14 Prozent abwärts auf 13.578 Zähler. Die Marktbreite gestaltete sich indes positiv. 58 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 62 Prozent. 285 neuen 52-Wochen-Hochs standen sieben Tiefs gegenüber. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Versorger, zyklische Konsumwerte und nicht-zyklische Konsumwerte besonders gesucht. Deutliche Schwäche zeigten Technologiewerte und HealthCare. Am Devisenmarkt stand der US-Dollar unter Druck. Der Dollar-Index rutschte dabei unter seine 200-Tage-Linie auf ein 2-Wochen-Tief. EUR/USD zog gegen Ende des New Yorker Handels um 0,53 Prozent auf ein 2-Wochen-Hoch bei 1,1875 USD an und testet damit die im März verletzte 200-Tage-Linie von unten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um sechs Basispunkte auf 1,67 Prozent ab. Gold stieg an der Comex um 0,85 Prozent auf 1.742 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index notierte zuletzt 0,11 Prozent fester bei 207,54 Punkten. Der S&P Future handelte 0,02 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.219) ein Handelsstart moderat im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus vor allem auf die Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone sowie auf das am Abend zur Veröffentlichung anstehende Protokoll der letzten FOMC-Sitzung. Autowerte könnten Impulse von den deutschen Pkw-Zulassungszahlen für März erhalten.