Nächste Unterstützungen:

15.111

15.026-15.037

14.974

Nächste Widerstände:

15.302/15.312

15.421

15.911/16.000

Die Bullen bleiben weiterhin klar am Ruder. Zugleich nimmt die Überkauftheit im kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster weiter zu. So hat der RSI-Indikator auf Tagesbasis mit 77 Punkten mittlerweile das höchste Niveau seit November 2019 erreicht. Dies und die jüngsten Sentimentdaten mahnen zur Vorsicht. Die Wahrscheinlichkeit für eine ausgeprägte Konsolidierung oder Korrektur ist aktuell deutlich erhöht. Entsprechend sollten die Stops bestehender Long-Positionen zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Neue Long-Positionierungen erscheinen vorrangig in deutlichere Rücksetzer hinein interessant. Nächste Widerstände und potenzielle Kursziele auf der Oberseite lauten 15.302/15.312 Punkte und 15.421 Punkte. Mittelfristig erscheint aus derzeitiger Sicht ein Vorstoß in Richtung maximal 15.911/16.000 Punkte möglich, sollte die Marke von 15.421 Punkten nachhaltig aus dem Weg geräumt werden können. Auf der Unterseite fungiert die Unterkante der gestrigen Kurslücke bei 15.111 Punkten als relevanter nächster Support. Darunter (Stundenschlusskursbasis) entstünden unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 15.026-15.037 Punkte und 14.974 Punkte. Auch ein ausgedehnter Pullback in Richtung 14.804/14.845 Punkte würde den übergeordneten Aufwärtstrend nicht gefährden.