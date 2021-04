Diese Analyse wurde am 08.04.2021 um 08:22 Uhr erstellt.

Nach der Ausbildung eines Crash-Tiefs bei 137,10 USD im März vergangenen Jahres konnte die Facebook-Aktie (WKN: A1JWVX) ihren langfristigen Aufwärtstrend wieder aufnehmen. Bis auf ein im August verzeichnetes neues Rekordhoch bei 304,67 USD haussierte das Papier, bevor es in den Korrekturmodus überging. Diese seitwärts gerichtete Korrekturphase wurde auf der Unterseite durch die steigende 200-Tage-Linie begrenzt. Mit dem jüngsten Kursschub gelang schließlich am Montag der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Im Rahmen des damit bestätigten Aufwärtstrends lassen sich potenzielle nächste Ziele bei 321,14/327,80 USD, 342,08 USD und 365,21 USD ausmachen. Das kurzfristige Chartbild bleibt unmittelbar bullish, solange die nächste Supportzone bei 299,70-304,67 USD nicht signifikant unterschritten wird. Darunter würde eine Abwärtskorrektur in Richtung 291,04 USD und 274,03-277,75 USD signalisiert. Unterhalb der letztgenannten Zone würde das mittelfristige technische Bias von bullish auf neutral drehen.